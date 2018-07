Danilo é cortado e Daniel Alves é chamado para a Copa América

Depois de perder o quarto jogador por contusão para a Copa América - Danilo, desligado da delegação na noite desta quarta-feira - o técnico Dunga optou pela experiência. Convocou Daniel Alves, que acaba de vencer a Liga dos Campeões pelo Barcelona e tem no currículo, entre outras competições, duas Copas do Mundo.

Dunga conhece bem Dani Alves. "Ele já trabalhou conosco na outra Copa América (2007) e numa Copa do Mundo. É experiente, tem personalidade, um jogador versátil'', analisou. O treinador vê outro ponto positivo no lateral que acaba de renovar contrato com o Barcelona até 2017: "Ele é dinâmico e bom na bola parada. Na Copa América, ter um especialista assim faz diferença.''

Danilo foi cortado por causa da forte pancada no tornozelo direito que levou no amistoso de domingo contra o México. Inicialmente, o caso foi tratado como simples pela seleção, apesar de o local ter inchado bastante.

Como com o passar dos dias o quadro não melhorou, o jogador do Real Madrid acabou cortado. O corte foi anunciado logo depois do fim do jogo com Honduras, nesta quarta-feira, em Porto Alegre.