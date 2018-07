Danilo e Manoel são liberados para jogar nesta quarta

Os zagueiros Danilo, do Palmeiras, e Manoel, do Atlético Paranaense, estão livres para disputar o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada. O time paulista venceu a primeira partida por 1 a 0.

Nesta terça-feira, o presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Virgílio Val, negou o pedido de suspensão preventiva para os dois jogadores. Assim, Danilo e Manoel só podem ser punidos depois que o julgamento - ainda sem data marcada - for realizado.

No confronto realizado entre as duas equipes na semana passada, no Palestra Itália, Manoel deu uma cabeçada no defensor palmeirense. Em seguida, Danilo cuspiu no adversário e o chamou de ''macaco''. O atleticano ainda deu um pisão no rival.

Manoel pode pegar até seis jogos de suspensão pelo incidente, enquanto Danilo pode ser penalizado em até 22 partidas.