Danilo e Manoel serão julgados na quarta-feira

Os incidentes ocorridos na partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, no Palestra Itália, em 15 de abril, pelas oitavas de final da Copa do Brasil serão julgados na próxima quarta-feira, pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Danilo, do time paulista, e Paulo Baier e Manoel, ambos da equipe curitibana, podem ser punidos.

Danilo é o que pode pegar suspensão maior. O zagueiro foi denunciado por ter xingado Manoel de "macaco" e ter cuspido no rosto do adversário. A primeira infração prevê pena de cinco a dez jogos, enquanto a segunda rende gancho de seis a doze partidas para o defensor. Somadas as punições, Danilo pode ser suspenso por até 22 jogos.

Já Manoel foi denunciado duplamente por praticar ato de hostilidade, já que deu uma cabeçada em Danilo e depois admitiu ter pisado no palmeirense. Como o artigo no qual foi enquadrado prevê pena de um a três jogos, ele pode ser punido com até seis partidas se suspensão.

Paulo Baier foi expulso na vitória por 1 a 0 do Palmeiras, no Palestra Itália, e agora responderá por atitude desleal, com pena máxima de três jogos.