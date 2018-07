Danilo e Marquinhos são as novidades contra o Equador

O técnico Dunga fez as substituições mais prováveis na escalação da seleção brasileira para o amistoso desta terça-feira, 22 horas, diante do Equador, em Nova Jersey. O treinador escalou Danilo para o lugar o lugar de Maicon, cortado por indisciplina, e escolheu Marquinhos para substituir David Luiz, que está com uma contusão no joelho esquerdo. Ele escalou o mesmo time que havia treinado na véspera da partida, no Red Bull Arena.

Com as mudanças, Dunga terá uma zaga bastante modificada em relação à vitória contra a Colômbia, o que preocupa o treinador. Ele gostaria de experiência no setor defensivo para conter a velocidade do ataque equatoriano. O time brasileiro terá Jefferson; Danilo, Miranda, Marquinhos e Filipe Luís; Ramires, Luiz Gustavo, William e Oscar; Diego Tardelli e Neymar.

O Equador, que mantém a base da Copa do Mundo que acabou eliminada na primeira fase e terá: Dominguez; Paredes, Cangá, Erazo e Ayovi; Castillo, Noboa, Ybarra e Cazares; Rojas e Valencia.