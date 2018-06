Danilo elogia o São Bento e faz alerta: 'Temos de saber sair da marcação'

O meia-atacante Danilo, uma das novidades do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o São Bento, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, lamentou o resultado negativo, mas preferiu destacar a boa atuação do adversário na partida.

“Tem dias que as coisas não funcionam. Eles jogaram melhor e mereceram ganhar. Tem dia que a gente é melhor marcado e temos que saber sair disso”, disse o jogador, que entrou no lugar do volante Gabriel.

Por falar em Gabriel, ele destacou o fato do time mais uma vez não conseguir manter a concentração. “Faltou muita concentração novamente, mas temos agora um jogo com o Red Bull e o clássico (com o Palmeiras) para ser um divisor de águas, como foi ano passado”, projetou.

O zagueiro Henrique comentou sua estreia no time titular. “Lamento pela derrota, mas foi uma estreia boa para tirar a ansiedade. Agora temos que trabalhar para conseguir a vitória”, comentou.