Danilo elogia volta de Tite ao Corinthians: 'Ele não ficou parado'

Um dos jogadores mais experientes do Corinthians, o meia Danilo elogiou a volta de Tite. Segundo o jogador de 35 anos, o treinador se atualizou durante o período em que ficou sem dirigir nenhuma equipe, durante o ano de 2014.

"Ele mesmo falou para gente que não ficou parado. O Tite procurou saber mais e melhorar em todos os aspectos", afirmou o meia depois do treino desta segunda-feira, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Danilo foi peça-chave no meio de campo durante os principais títulos do Corinthians durante a era Tite, entre 2010 e 2013. Agora, porém, o meia sabe que é difícil se manter entre os titulares.

Nos primeiros treinos da pré-temporada, Tite montou um meio de campo com Renato Augusto e o uruguaio Lodeiro na armação. Danilo, no entanto, disse que tem fôlego para continuar. "O dia em que não tiver mais motivação eu paro. Preciso pensar alto e tentar ganhar tudo de novo", afirmou.

O Corinthians deixaria Fort Lauderdale nesta segunda-feira e iria rumo a Orlando. Nesta quinta-feira, o time estreará na Florida Cup contra o Colônia. Dois dias depois, o adversário será o Bayer Leverkusen. Os dois rivais são da Alemanha e estão em intertemporada durante a pausa do campeonato nacional por causa do rigoroso inverno no país.