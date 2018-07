Danilo, ex-Palmeiras, é punido por caso de racismo Chegou ao fim nesta sexta-feira um dos mais emblemáticos casos de racismo do futebol brasileiro nos últimos anos. Por ofender o zagueiro Manoel, do Atlético-PR com palavras racistas, num jogo da Copa do Brasil de 2010, o também defensor Danilo, na época jogador do Palmeiras, pagará uma indenização de R$ 6 mil, que será revertida em cestas básicas a uma instituição de caridade.