Danilo, ex-Palmeiras, marca e Udinese bate o Napoli no Italiano

Um ex-zagueiro do Palmeiras definiu, neste domingo, a partida entre Udinese e Napoli, pelo Campeonato Italiano. Mas este jogador não foi Henrique, atleta de Copa do Mundo, que ficou no banco da equipe de Nápoles. Quem marcou foi Danilo, para definir a vitória dos donos da casa, em Údine, por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada.

O gol saiu aos 25 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta. A bola foi desviada por Koulibaly na pequena área e sobrou para Danilo, que foi de carrinho na bola, no segundo pau, e mandou para o fundo das redes do goleiro Rafael, agora da seleção. A Udinese também contou com os brasileiros Allan e Guilherme no meio-campo.

Já em Bergamo a Atalanta foi surpreendia dela Fiorentina, por 1 a 0, num gol marcado por Kurtic, aos 13 do segundo tempo, dois minutos depois de sair do banco de reservas. A Fiorentina, do goleiro Neto, foi a quatro pontos, no 10.º lugar, a dois postos da Atalanta, que tem melhor saldo. A Udinese é quarta, com seis, enquanto o Napoli soma três.