Danilo exalta passagem pelo Corinthians: 'Saio com a sensação de dever cumprido'

O empate do Corinthians por 0 a 0 com a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, marcou a despedida do atacante Emerson Sheik e do meia Danilo da arena do clube em partidas oficiais. Antes e após a partida contra o clube catarinense, os dois jogadores foram homenageados pelo Corinthians. Sheik vai encerrar a carreira. Danilo, ao contrário, continua jogando, mas não terá seu contrato renovado pela diretoria. Eles entraram no segundo tempo da partida e foram muito aplaudidos pelos torcedores.

Danilo, de 39 anos, conquistou oito títulos enquanto vestiu a camisa do Corinthians: Brasileirão (2011, 2015 e 2017); Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), a Recopa Sul-Americana (2013), além do Campeonato Paulista (2013 e 2018).

"Muito honrado. É hora de agradecer a Deus por tudo. São nove anos aqui, tem altos e baixo. Mas a gente ganhou muito. Saio com a sensação do dever cumprido. Sempre que vier aqui vai ter foto minha, taças. Só tenho a agradecer a todo mundo", disse Danilo, que confirmou a vontade de continuar atuando na temporada 2019.

Porém, Danilo não deu qualquer dica sobre quais serão os próximos passos da sua carreira. "Estou louco para jogar. Espero que seja no ano que vem, mais um ano de vitórias. Ainda não recebi (propostas), mas está tranquilo. Agora, vamos aproveitar as férias e pensar no ano que vem", completou.