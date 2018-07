Danilo Fernandes aparece no BID e já pode estrear pelo Inter

O Internacional já tem à disposição o substituto de Alisson. O Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta segunda-feira o registro do goleiro Danilo Fernandes, contratado junto ao Sport. Com isso, ele está apto a enfrentar o São Paulo, domingo à tarde, no Morumbi.

Formado no Corinthians e destaque do Sport desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, Danilo Fernandes já estava acertado com o Internacional há algum tempo, mas só foi apresentado na quarta-feira passada. Ele assinou contrato por quatro anos. O BID, entretanto, não informa mais a data de término do contrato.

Alisson defendeu o Inter na primeira rodada do Brasileirão, domingo, no empate em 0 a 0 com a Chapecoense, mas não vai mais defender o clube. Ele está convocado para a Copa América Centenário e de lá já segue para a Roma, time par ao qual foi vendido por cerca de 7,5 milhões de euros.

Danilo Fernandes poderá jogar pelo Inter inclusive na Copa do Brasil, uma vez que o Sport, seu ex-clube, usou um time B na competição, sendo eliminado na primeira fase. O Inter só estreia nas oitavas de final.