Danilo Fernandes chega ao Inter, assina contrato e ganha elogios Danilo Fernandes abriu mão do confortável posto de reserva do Corinthians, clube no qual foi formado, para tentar a sorte no Sport. Agora, colhe os frutos da escolha. Um dos destaques da boa campanha do clube pernambucano no Brasileiro do ano passado, ele foi oficializado nesta terça-feira pelo Internacional, clube com o qual assinou contrato de quatro anos.