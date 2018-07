Danilo Fernandes é apresentado no Inter e elogia clube

O goleiro Danilo Fernandes foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Internacional. O jogador de 28 anos já tinha acerto com o clube há pouco mais de um mês, mas somente agora, após o término de seus compromissos com o Sport, assinou contrato e foi apresentado à torcida gaúcha. Feliz, ele não poupou elogios ao clube, que classificou como "o maior do futebol brasileiro".

"É um prazer vestir essa camisa. Será a realização de um sonho vestir a camisa do maior clube do futebol brasileiro e uma das maiores do mundo. Um clube que já ganhou tudo que disputou", declarou em entrevista coletiva.

Danilo Fernandes estava no Sport desde o início do ano passado e entre o fim de 2015 e o início de 2016, trabalhou com o técnico Falcão, grande ídolo da história do Inter. "Ele me deu dicas, mas nem precisava elogiar um clube gigante como esse. Tivemos uma conversa muito boa. Me deu os parabéns. Só tenho a agradecê-lo", contou o goleiro.

A contratação de um novo nome para a posição se fez necessária para o Inter depois que Alisson, titular da posição, acertou sua transferência para a Roma a partir do segundo semestre. Convocado para a Copa América Centenário, o jogador pode não atuar mais com a camisa colorada, o que faz com que Danilo Fernandes chegue já como provável dono da titularidade.

O goleiro, no entanto, ponderou, elogiou o reserva Muriel e previu uma boa briga pela posição. "Será uma disputa sadia e quem ganhará é o Inter. O importante para nós é poder trabalhar em ritmo alto. Todos os goleiros têm condições de jogar. Se eu tiver oportunidade, buscarei dar meu melhor para não sair mais."