Danilo Fernandes e Uendel voltam a treinar e Guto encaminha Inter para terça

O técnico Guto Ferreira encaminhou nesta sexta-feira a escalação do Internacional para encarar o Boa, terça que vem, em Varginha, pela Série B do Campeonato Brasileiro. As principais novidades do treino ficaram por conta das presenças do goleiro Danilo Fernandes e do lateral-esquerdo Uendel.

Os dois jogadores haviam ficado de fora da atividade de quinta, quando realizaram exercícios na parte interna do CT do Parque Gigante. A ausência levantou dúvidas sobre o aproveitamento de ambos contra o Boa, mas com o retorno nesta sexta, eles estão garantidos para a partida.

De resto, Guto repetiu a mesma equipe que havia escalado no último treino. Lesionado, Rodrigo Dourado continua fora do time, assim como os suspensos Edenilson e Eduardo Sasha. No ataque, Leandro Damião reclamou de dores musculares, ficou fora dos últimos treinos e é dúvida.

Com tantos problemas, Guto deve promover à titularidade o jovem volante Valdemir, de apenas 20 anos e quatro partidas como profissional pelo Inter, ao lado de Charles. Camilo ficará com a vaga de Eduardo Sasha, enquanto Nico López substituirá Leandro Damião se o titular de fato for desfalque.

Guto vai confirmar o time colorado nos próximos dias, mas a tendência é que ele leve a campo: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Valdemir, D'Alessandro, William Pottker e Camilo; Nico López.