Danilo Fernandes minimiza reencontro com Sport e quer manter nível pelo Inter

Logo em sua segunda partida com a camisa do Inter, o goleiro Danilo Fernandes enfrentará seu ex-time, o Sport. Foi com a camisa do clube pernambucano que ele despontou no Brasileirão do ano passado, mas este reencontro não parece tirar seu foco para a partida desta quinta-feira, no Beira-Rio.

"Agora é jogar contra o ex-time, mas cada um defenderá o seu. Será um jogo complicado e temos que fazer de tudo para sair vitorioso", disse. "Irei rever meus amigos, mas isso fica fora do campo. Dentro será uma batalha. Precisamos fazer nosso dever", completou.

Diante de seu antigo clube, Danilo Fernandes espera repetir o ótimo nível desempenhado na estreia. O goleiro foi um dos destaques do Inter no triunfo sobre o São Paulo no último domingo, em pleno Morumbi. Sempre é bom estrear vencendo, foi bacana, mas já passou", comentou.

Danilo também deu a receita para o Inter voltar a conseguir um resultado positivo em casa, após empatar com a Chapecoense na estreia do Brasileirão, no Beira-Rio. "Jogando em casa, nós vamos ter que nos impor mais, buscar o jogo o tempo todo. O time do Sport é bem difícil, estava lá há pouco tempo, sei da força que eles têm. Vão vir mais fechados."