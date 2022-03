Danilo Fernandes passa por procedimento no olho e confia em volta rápida ao Bahia

O goleiro Danilo Fernandes passou por um procedimento no olho nesta sexta-feira, após ser atingido por estilhaços de vidros no ataque ao ônibus do Bahia a caminho da Arena Fonte Nova, há uma semana. O jogador, através das redes sociais, afirmou que a cirurgia foi realizada com sucesso.

"Procedimento no olho realizado com sucesso! Se Deus quiser estarei de volta o quanto antes", afirmou Danilo Fernandes, que ainda não recebeu uma previsão de retorno aos gramados pelo Departamento Médico do Bahia. O clube quer que ele esteja totalmente recuperado antes de estipular datas.

Danilo Fernandes, inclusive, esteve na 6ª delegacia de Brotas, na última quinta-feira, para prestar depoimento sobre o ataque à delegação do Bahia. Ele foi ouvido pela delegada Francineide Moura, responsável por investigar o atentado. O lateral Matheus Bahia também foi ouvido.

Por causa do ataque, o goleiro recebeu 20 pontos pelo corpo. Além do rosto, ele teve ferimentos no pescoço, braços e pernas. Danilo chegou a se pronunciar a respeito do atentado, lamentou o ocorrido e deixou claro que os culpados nada mais são do que "bandidos disfarçados de torcedores."

A polícia afirmou que sete suspeitos de cometer o atentado foram ouvidos, mas ainda ninguém foi preso. A delegada aguarda o resultado da perícia no ônibus do time tricolor

MARCELO CIRINO RESCINDE - O atacante Marcelo Cirino entrou em acordo e acertou a sua saída do Bahia, uma semana após o ataque à delegação. De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube, o jogador alegou motivos pessoais e pediu para deixar a equipe. Ainda segundo a direção, a rescisão do contrato aconteceu em comum acordo. O atleta tinha vínculo até o final de 2023.

"A decisão do atleta é por motivos pessoais e acontece uma semana após o atentado a bomba contra o ônibus tricolor. Cirino era quem estava mais próximo do local de entrada do explosivo, atrás do goleiro Danilo Fernandes, que precisou ser hospitalizado", informou a nota oficial.

Marcelo Cirino chegou ao Bahia em setembro do ano passado como uma aposta da diretoria para o Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador ainda se recuperava de uma cirurgia no joelho que havia sofrido quando atuava no futebol chinês e não conseguiu ficar à disposição para ajudar a equipe, que acabou rebaixada à Série B. A estreia do atacante pelo Bahia aconteceu apenas em 2022.