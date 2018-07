Danilo Fernandes pede calma à torcida do Inter e não descarta volta no sábado

O Internacional poderá ter o retorno do goleiro Danilo Fernandes ao time na partida do próximo sábado, às 16h30, no Mangueirão, diante do Paysandu, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que se recuperou de cirurgia no pé esquerdo e participou normalmente do treino desta manhã, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, lamentou o empate em 1 a 1 com o ABC de Natal - dentro do Beira-Bio - na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Ele não descartou a possibilidade de voltar ao time e pediu paciência ao torcedor colorado.

"A gente entende o lado do torcedor. Assim como eles, nós queremos vencer todas as partidas. Claro, não queremos estrear em casa com um empate. Com todo respeito ao ABC, tínhamos que ter vencido. Tivemos oportunidades de gol, eles souberam se defender e, com um contra-ataque, arrumaram um gol. Pedimos paciência porque precisamos deles neste momento. Depois do jogo é normal cobrar. Mas precisamos de um pouquinho de paciência. No fim, vamos comemorar todos", destacou.

Danilo Fernandes, afastado do time desde o início de abril devido à uma cirurgia no pé esquerdo por estresse, revelou que está se recuperando dentro do prazo estabelecido pelo departamento médico do clube, que foi de seis a oito semanas, mas ainda não sabe se poderá voltar à equipe no duelo contra os paraenses.

"Trabalhei dentro desta previsão de seis semanas para poder voltar. Claro que, naquele jogo (final do Gauchão contra o Novo Hamburgo), foi uma situação excepcional. Estou dentro do prazo, voltei a treinar com bola seis semanas depois da cirurgia. Estou me sentindo muito bem no dia a dia. Vou tentar recuperar o mais rápido possível o ritmo, preciso de alguns dias de treinamento. Para jogar, ainda não sei quando, mas treinar, já posso normalmente", avaliou o goleiro.

O grupo colorado fez, na manhã desta terça, uma atividade em campo reduzido no centro de treinamento do clube. Foi o primeiro trabalho da semana e teve a participação de alguns atletas das categorias de base.

O time faz um jogo-treino, ainda na tarde desta terça, contra o São Paulo-RS. O teste será uma oportunidade para o técnico Antônio Carlos Zago observar jogadores que estão sendo pouco aproveitados no elenco. A delegação deve viajar para Belém na próxima quinta-feira.