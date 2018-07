Danilo Fernandes treina normalmente e Guto indica entrada de Charles no Inter

O goleiro Danilo Fernandes não será problema para o Internacional no duelo da próxima segunda-feira com o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, ele treinou normalmente, garantindo sua presença na partida.

+ Rodrigo Dourado desfalca Inter por três semanas; goleiro vira dúvida

Danilo Fernandes se tornou preocupação na última quinta, quando deixou o treino do Inter após sofrer uma pancada na perna esquerda. Mas foi avaliado pelo departamento médico e treinou normalmente nesta sexta mostrando que não será problema para o confronto gaúcho com o Brasil. "Foi só um susto. Já estou 100%", contou o goleiro.

Na atividade desta sexta-feira, o técnico Guto Ferreira também indicou o substituto do volante Rodrigo Dourado, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda e vai desfalcar o Inter por aproximadamente três semanas. No seu lugar, treinou Charles, que será titular na próxima segunda.

O Inter também terá os retornos de Victor Cuesta e William Pottker, que cumpriram suspensão automática na ultime terça-feira, na derrota para o Paraná por 1 a 0. Assim, o time vai entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.

No duelo contra o Brasil de Pelotas, o Inter tentará se recuperar da derrota e também faturar a nona vitória consecutiva no Beira-Rio pela Série B. "Aconteceu um tropeço diante do Juventude, algumas rodadas atrás, e tivemos a maturidade de dar a volta por cima. Vamos enfrentar o jogo como ele se apresentar", afirmou Danilo Fernandes.

O Inter ainda vai treinar duas vezes, no sábado e no domingo, às 9h30, para o duelo com o Brasil. Apesar do revés na última rodada, o time permanece na liderança da Série B, com 54 pontos.