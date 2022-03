Danilo Fernandes volta aos treinos no Bahia após cirurgia bem-sucedida no olho

Danilo Fernandes voltou aos treinos nesta segunda-feira. O jogador esteve na Cidade Tricolor pela primeira vez após o ataque ao ônibus da delegação do Bahia horas antes de um duelo pela Copa do Nordeste, no último dia 24 de fevereiro. O goleiro passou por um procedimento cirúrgico no olho por causa dos ferimentos causados por estilhaços de vidro - sofreu ferimentos por todo corpo e ficou muito perto de perder a visão. O ônibus foi atacado por bombas e pedras.

Ainda sem previsão de retorno aos gramados, Danilo Fernandes fez uma leve atividade física na academia enquanto os jogadores titulares na derrota para o Sport, também pela Copa do Nordeste, foram submetidos a uma atividade regenerativa. Os demais atletas realizaram trabalhos técnicos e táticos, sob os olhares do técnico Guto Ferreira.

Leia Também CBF cria comissão de combate à violência nos estádios e promete medidas de segurança

Diferentemente do atacante Marcelo Cirino, que optou por rescindir o contrato com o Bahia após o lamentável episódio, Danilo Fernandes deu voto de confiança à diretoria e optou por permanecer em Salvador. Elogiou a cidade e o clube e espera "voltar o mais rápido possível."

O Bahia terá a semana livre para trabalhar. O time volta a campo apenas no próximo sábado, às 16h, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Jacuipense, líder do Campeonato Baiano, com 21 pontos. A equipe tricolor é apenas a sexta colocada, com seis.

Na Copa do Nordeste, o Bahia, hoje, estaria eliminado. O clube é o quinto colocado do Grupo B, com dez pontos. O Ceará está na primeira colocação, com 15, seguido por CRB (14), Botafogo-PB (12) e Náutico (11).