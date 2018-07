Danilo festeja vaga e contém euforia no Palmeiras

Depois de ajudar o Palmeiras a garantir classificação nas semifinais da Copa Sul-Americana, em uma vaga assegurada com uma vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Pacaembu, na última quarta-feira à noite, o zagueiro Danilo comemorou o feito obtido pelo time, mas fez questão de conter a euforia provocada pelo resultado.

Veja também:

Felipão se recusa a comentar lesão de Valdívia

JOGO - Palmeiras rumo à Libertadores

"Estou muito feliz. A partida foi difícil, os dois jogos foram complicados, teve erro de arbitragem no primeiro jogo (o time palmeirense reclamou de um gol anulado pelo juiz e de um pênalti cavado e convertido por Obina). Encontramos dificuldade no começo e agora estamos na final", ressaltou Danilo, para depois falar sobre os possíveis adversários do Palmeiras na semifinal.

O rival da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari será definido na noite desta quinta-feira, quando o Avaí enfrentará o Goiás, às 20 horas, em Florianópolis, no duelo de volta das quartas de final. No confronto de ida, em Goiânia, houve empate por 2 a 2.

"Jogamos com o Goiás esses dias (no último dia 30, quando o Palmeiras venceu por 3 a 2, na Arena Barueri). O Avaí é um time rápido, mas vamos ter cautela, sem nenhuma euforia. A gente respeita os dois times", reforçou Danilo.