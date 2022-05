Danilo ganha carinho no Palmeiras após convocação para seleção e revela: 'Estava dormindo'

Desde a conquista do bicampeonato da Libertadores, o nome de Danilo tem sido pedido por torcedores para compor o elenco da seleção brasileira. A grande atuação na final do Mundial de Clubes, diante do Chelsea, deu ainda mais razão para o jovem volante ser lembrado por Tite. Na penúltima convocação antes da Copa do Mundo do Catar, o treinador decidiu levar o atleta do Palmeiras, que contou estar dormindo no momento do anúncio e disse achar que era uma brincadeira.

"Eu estava dormindo. O Gabriel Menino me ligou, achei que ele estivesse zoando. Depois fui ver, o Palmeiras já tinha me marcado (em um post). Só tenho a agradecer a Deus, aos treinadores da base e até hoje. Vou continuar trabalhando firme para ter mais oportunidades", disse Danilo, em entrevista à TV Palmeiras.

Leia Também Boa sequência de jogos no Palmeiras levou Danilo à seleção brasileira, diz Tite

Na concentração do Palmeiras em Londrina - onde a equipe disputa uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil -, o elenco cumprimentou o jovem de forma efusiva, com muito carinho. Todos os companheiros o parabenizaram pela ida à seleção.

"Eu sempre converso com o Weverton para saber como é lá (na seleção brasileira). Mas estou muito feliz e quando chegar lá, vamos ver como vai ser", contou sorridente o volante do Palmeiras, de 21 anos.

O baiano subiu para o grupo principal do Palmeiras ainda na temporada 2020. Entre os colegas que ascender à equipe profissional no mesmo período, Danilo é o segundo a ser chamado para a seleção. Gabriel Menino também teve sua oportunidade na última temporada, mas o mau desempenho no clube fez o volante/lateral-direito perder espaço.

Com a possibilidade de chamar 26 jogadores para a Copa, Tite deve optar por convocar até cinco volantes. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Fred são nomes consolidados e dificilmente ficarão fora da lista para o Catar. O principal concorrente de Danilo é Arthur, da Juventus. O atleta viveu altos e baixos e não conta com a mesma confiança da comissão técnica.

A ida para a seleção brasileira era o ingrediente que faltava para Danilo ter o nome ainda mais ventilado no mercado europeu. Com o fim da temporada no Velho Continente, o Palmeiras deve receber propostas pelo jogador de clubes importantes. O Arsenal, da Inglaterra, seria um dos primeiros interessados.

Danilo servirá a seleção brasileira em junho em partidas diante da Coreia do Sul e do Japão. A CBF ainda busca um adversário africano para concluir a Data Fifa mais extensa antes do Mundial do Catar.