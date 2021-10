Danilo participa integralmente de treino do Palmeiras e pode ser relacionado contra Sport

O volante Danilo participou integralmente da atividade deste sábado e se aproximou ainda mais de retornar aos gramados, após desfalcar o Palmeiras nas últimas cinco rodadas. O técnico Abel Ferreira aguardará o treino deste domingo para saber se irá relacionar o atleta. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas.

Abel Ferreira dividiu o treino em duas partes. Na primeira, os jogadores fizeram uma movimentação com ênfases táticas. Na sequência, os meias e atacantes trabalharam conceitos ofensivos com o auxiliar Vitor Castanheira. Já os defensores aprimoraram jogadas defensivas com Carlos Martinho.

Danilo participou normalmente das atividades e mostrou estar 100% recuperado de uma canelite que afetou ambas as pernas. Já o lateral-direito Mayke também subiu ao gramado, mas teve pouco contato com a bola. Gabriel Menino e Jorge ficaram novamente no centro de excelência, ainda sem previsão de volta.

O Palmeiras encerra a preparação para o duelo contra o Sport, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque, neste domingo, às 10h. O técnico Abel Ferreira não divulgou quem irá substituir Zé Rafael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Durante a vitória por 1 a 0 diante do Internacional, o treinador indicou que Patrick de Paula substituirá Zé Rafael, mas nas últimas rodadas Danilo Barbosa tem recuperado a confiança do treinador e poderá aparecer entre os 11.

Um possível Palmeiras para enfrentar o Sport tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Patrick de Paula (Danilo Barbosa), Felipe Melo e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Dudu.

Ainda sonhando com o título nacional, o Palmeiras entra na rodada com 46 pontos, longe do atual líder, o Atlético-MG. O time alviverde tem a segunda melhor campanha entre os mandantes, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, totalizando 26 pontos.