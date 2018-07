Danilo Pires diz que não pensou duas vezes para fechar com Atlético-MG

Campeão da Copa do Brasil do ano passado, o Atlético Mineiro tem fechado apenas com os chamados "reforços pontuais" para 2015. Para o meio-campo, a diretoria contratou o jovem Danilo Pires, de 22 anos, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz, mas que pertence ao Santa Rita (ex-Corinthians de Alagoas).

O jogador, apresentado nesta segunda-feira, contou que passou pela base atleticana e que, por isso, não hesitou em aceitou a proposta feita pelos mineiros. "Tive propostas de outros clubes, mas quando recebi a do Atlético foi uma emoção. Não pensei duas vezes em aceitar porque já conhecia a estrutura", relembrou.

Sabendo que não chega para ser titular, Danilo Pires tem um ano para convencer a diretoria atleticana a adquirir seus direitos junto ao Santa Rita, que o repassou ao Atlético por empréstimo. "Vou trabalhar para, quando tiver oportunidade, agarrá-la. Vou me dedicar ao máximo. Quero alcançar meus objetivos e os do clube."