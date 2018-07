Danilo planeja antecipar renovação de contrato com o Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians renovou contrato com Emerson, que fará 35 anos em setembro, até julho de 2015. Outro veterano e importante jogador do time quer seguir o mesmo caminho do Sheik. Trata-se do meia Danilo.

Alçado a capitão da equipe - foi ele quem ergueu o troféu da Recopa -, ele pensa em continuar no clube por pelo menos mais dois anos. Aos 34 anos, tem mais um ano de contrato, mas já considera como certa e natural uma renovação.

“O Danilo não pensa em parar de jogar, ao contrário”, disse Gilmar Rinaldi, empresário do jogador. “A ideia é continuar mais um ou dois anos depois do fim deste contrato. Ele se sente em casa no Corinthians.”

É provável que Danilo e Corinthians se acertem ao final desta temporada e antecipem uma renovação, como aconteceu com Emerson, que tinha contrato até o fim deste ano, mas definiu um prolongamento antes da final da Recopa, há uma semana.

Esse título e a sequência como titular fizeram com que Danilo abandonasse qualquer possibilidade de se aposentar. “Vou correr até quando der”, disse ele após vencer o São Paulo na Recopa, o quinto título conquistado pelo Corinthians em quatro anos e meio de clube.

Danilo marcou poucos gols nesse período, 24, mas vários foram importantes, em clássicos ou decisões. Como na semifinal da Libertadores contra o Santos, em 2012, e o gol que selou o título da Recopa contra seu ex-clube. Por isso é considerado um jogador de decisão.

CLÁSSICO

Em menos de um mês, o Corinthians enfrentará o São Paulo pela terceira vez, agora pelo Brasileirão. Para o jogo de domingo, no Pacaembu, Tite terá todos os jogadores à disposição. Guerrero e Emerson treinaram com bola ontem. Pato e Ralf, com dores musculares, foram poupados, mas não preocupam para o clássico.