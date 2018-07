Danilo promete aproveitar nova chance no Corinthians De volta ao time titular do Corinthians, o meia Danilo promete aproveitar a nova chance dada pelo técnico Tite. Ele ganhou a posição do peruano Ramirez e está escalado para enfrentar o Coritiba no domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela segunda rodada do Brasileirão. E avisa que agora espera conseguir fazer uma sequência de jogos.