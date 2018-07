Danilo promete empenho pelo Corinthians nas últimas rodadas

SÃO PAULO - O Corinthians já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas o meia Danilo garante que a equipe não vai tirar o pé nas duas últimas rodadas da fase de classificação. O time alvinegro ainda tem pela frente o Linense, neste domingo, fora de casa, e o Atlético Sorocaba, no Pacaembu, no dia 21.

"Temos que jogar sempre com empenho. Não será fácil jogar lá contra o Linense, temos de estar preparados para um grande jogo", disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Segundo o meia, Tite não deverá poupar ninguém da viagem até Lins. "Acho que joga todo mundo. Só o Romarinho que está com cartão que não. O time vai completo. O pensamento é ganhar o jogo e o próximo, esses dois jogos finais do Paulistão."

Se os confrontos de quartas de final fossem definidos hoje, o Corinthians teria pela frente o Santos. Danilo afirma que o time não pretende escolher adversário. "Temos de passar pelo adversário que tivermos que jogar".

Ele também falou dos adversários possível nas oitavas de final da Libertadores e manteve a coerência ao falar da chance de o Palmeiras ser o próximo rival. "Não podemos escolher adversários", reforçou, antes de citar que enfrentar a equipe alviverde não seria fácil. "Não é tranquilo pegar o Palmeiras. É o clássico. Mas não adianta você ir com o pensamento de escolher adversário mais fácil, a dificuldade vai aparecer."