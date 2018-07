Danilo promete Palmeiras vibrante contra o Goiás

Depois da derrota para o Atlético Goianiense no domingo, quando atuou com uma equipe praticamente formada por jogadores reservas, o Palmeiras já demonstra ansiedade para enfrentar o Goiás na quarta-feira, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Motivado, o zagueiro Danilo prometeu uma equipe vibrante.

"Queremos muito esse título, muito mesmo. A torcida do Palmeiras confia no grupo e pode esperar um time determinado e vibrante contra o Goiás", garantiu Danilo, um dos poucos titulares que atuou no domingo.

Outro titular que participou da derrota para o Atlético Goianiense, Márcio Araújo reforçou a motivação do Palmeiras para a Sul-Americana. "Nossos titulares ficarem descansando e até por isso o foco está na Copa Sul-Americana. Sabemos da importância e do que representa essa competição. Queremos muito chegar à final e brigar por esse título", comentou o volante.