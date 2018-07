Danilo quer Corinthians no Mundial com o espírito da Libertadores

SÃO PAULO - O Corinthians deve jogar o Mundial com mesmo ímpeto que conquistou a Libertadores. Essa é a opinião do meia Danilo, um dos pilares do meio-de-campo do time do técnico Tite. "Os jogos decisivos da Libertadores têm de servir como base", afirmou o jogador, em entrevista nesta quarta-feira. "Demos pouco espaço para os adversários, temos de jogar dessa forma, essa é a base."

Danilo disse, após o treino desta manhã no CT do Parque Ecológico, que o Corinthians está bem preparado para ir ao Japão e que todos os jogadores do elenco estão "voando". Mas, segundo ele, a decisão de quem será titular no Mundial cabe ao técnico Tite. "Ele tem várias opções para montar o time, com dois meias ou não, e ele vai descobrir o que é melhor para a equipe."

Tite não confirmou qual será seu time titular no Mundial, mas deu várias indicações que ele irá escalar o Corinthians no 4-4-2, com Danilo e Douglas como meias e Emerson e Guerrero na frente. O técnico pode "revelar" essa equipe já no clássico contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão, ainda que pese alguns prováveis desfalques na defesa.

O lateral Fábio Santos, com dores na coxa esquerda, e o zagueiro Paulo André, desconforto na panturrilha esquerda, foram poupados do treino desta quarta-feira. Os jogadores do Corinthians realizaram um treino físico pela manhã. À tarde, está prevista outra atividade no campo. Além disso, o grupo terá uma palestra sobre como será a arbitragem no Mundial.

"Acho que é bom o que falar sobre isso para nos ajudar, espero que várias coisas possamos aproveitar", disse Danilo, ao comentar sobre a palestra sobre a arbitragem que os corintianos vão encontrar no Mundial, cuja estreia está marcada para o dia 12 de dezembro, contra rival ainda indefinido.