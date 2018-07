Danilo quer usar experiência em final de Libertadores

E o jogador, que está perto do seu segundo título continental (ele também foi vice-campeão em 2006 e semifinalista em 2004), sabe que a experiência poderá ser um fator determinante para levar o Corinthians à sua primeira Libertadores.

"Temos vários jogadores experientes, o Alex também já foi campeão. Isso ajuda muito. A gente já passou por isso e sabe como é. Nessas horas decisivas, tudo é válido. A responsabilidade vai ter sempre", comentou Danilo, nesta quinta-feira

E só um jogador que está em sua sexta Libertadores pode opinar com propriedade sobre cada um dos possíveis rivais da final: Boca Juniors e Universidad de Chile. "Tem que se preocupar com as duas equipes. Joguei contra as duas lá e sei o quanto é difícil. Tem que estar preparado, não tem que escolher. Pegamos dois adversários complicados seguidos, sabíamos que seria difícil e na final não será diferente. Serão dificílimos e teremos que jogar da mesma forma", opinou o meia.

Depois da grande festa pela classificação à inédita final de Libertadores, Danilo quer que o time coloque os pés no chão e se prepare para os jogos das duas próximas quartas-feiras, primeiro na Argentina ou Chile, depois em São Paulo. "Foi muito bom, mas já passou. A euforia tem que ficar para o lado do torcedor. Se não for campeão não vai adiantar nada o que fez até agora. Temos que usar isso (motivação) a nosso favor, neutralizar o adversário. Saber jogar fora de casa é fundamental", recomendou.