Danilo reconhece fraca apresentação do Corinthians: 'A gente sabe que é pouco'

Danilo entrou no segundo tempo e salvou o Corinthians da derrota para o Figueirense neste sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 38 minutos, ele desviou escanteio de cabeça e deixou tudo igual no placar: 1 a 1.

Na saída do gramado, ele reconheceu que o time não teve uma boa apresentação. "Sabemos que o Campeonato Brasileiro é assim, não tem jogo fácil. Tivemos de buscar o gol até o final. Temos de voltar a fazer isso para ganhar. A gente sabe que é pouco, nosso objetivo era buscar a vitória. Eles saíram na frente e ficou complicado".

Outro que entrou no segundo tempo, o meia Guilherme, também lamentou o empate dentro de casa. "A gente tinha que vencer, mas isso acontece. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, é assim mesmo", avaliou o meio-campista.

O jogador também evitou cobrar uma vaga entre os titulares. Apesar de parte da torcida pedir por sua entrada, Guilherme deixou a decisão nas mãos do técnico Cristóvão Borges, que o colocou apenas a sete minutos do final. "O torcedor fica pedindo, mas não é a gente que manda. Entrei, tentei fazer o que deu, conseguimos o gol ainda, mas é trabalhar para voltar a vencer. Temos que estar pronto quando a oportunidade surgir", emendou.

Depois de empatar com o Figueirense, o Corinthians foi a 30 pontos e encurtou para dois a distância em relação ao líder Palmeiras. O time alviverde, no entanto, pode ampliar a vantagem, pois enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo, em casa.