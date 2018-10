Danilo se coloca à disposição para atuar como falso 9 no Corinthians

A atuação na vitória do Corinthians sobre o Bahia por 2 a 1, no sábado, quando fez os dois gols, animou Danilo. Após o jogo, o jogador de 39 anos se colocou à disposição do técnico Jair Ventura para solucionar o problema da falta de produtividade do homem de referência da equipe.

Desde que Jô foi para o futebol japonês, o Corinthians sente falta de um centroavante efetivo. Mesmo antes da chegada de Jair Ventura, o time, ainda com Osmar Loss, viu Roger e depois Jonathas não conseguirem desempenhar o papel de goleador. O paraguaio Romero também foi testado na função.

Contra o Bahia, Emerson Sheik foi colocado para atuar como falso 9 e ficou apenas 45 minutos em campo. Danilo entrou justamente no lugar do companheiro e foi o responsável pelos dois gols da vitória por 2 a 1.

"Eu jogo ali também, já fiz várias partidas como esse falso 9. Com certeza posso atuar na função. Mas quem decide é o treinador. Está todo mundo buscando o espaço, uma oportunidade", afirmou Danilo.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo, dia 4 de novembro, contra o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Jair Ventura espera contar com o retorno de Jadson, que foi vetado contra o Bahia por causa de um problema muscular.