Danilo se machuca em jogo do Porto e desfalca seleção

PORTO - O lateral-direito Danilo confirmou nesta sexta-feira que ficará um mês e meio afastado dos gramados, por conta de uma lesão, e, desta forma, desfalcará a seleção brasileira. Ele sofreu um problema no ligamento interno do joelho esquerdo, o que fará com que não tenha condições de enfrentar a Bósnia, no dia 28 de fevereiro, em amistoso na Suíça.

Em resposta a um amigo, em sua página no Twitter, o jogador escreveu: "Obrigado pela força! Foi menos que esperávamos, graças a Deus! Um mês e meio e estou de volta". Apesar de tirá-lo da seleção, a previsão foi bem recebida por Danilo. Era esperado que a lesão o afastasse dos gramados por mais tempo.

O lateral sofreu a contusão na derrota de seu Porto para o Manchester City, por 2 a 1, na última quinta-feira, pela Liga Europa. Apesar do desfalque, Mano Menezes não deve convocar ninguém para substitui-lo. A seleção embarca para a cidade de St. Gallen, na Suíça, no dia 25 de fevereiro.