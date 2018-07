Danilo Silva celebra volta e se diz à disposição para ser lateral no Inter

Anunciado de surpresa na última terça-feira como novo reforço do Internacional, o zagueiro Danilo Silva foi apresentado oficialmente nesta quarta. Ele foi contratado para atuar no centro da defesa, sua posição de origem, mas já se colocou à disposição para ocupar também a lateral direita, onde chegou a jogar no Brasil e durante sua passagem na Ucrânia.

"Sou zagueiro de origem, mas estou disposto a colaborar também na lateral se for necessário. Evoluí bastante a saída de bola nestes sete anos que fiquei na Europa. Esta bagagem ajuda muito", garantiu. "Estou disposto ao que o Zago pedir. Se for na lateral ou na zaga, estou disposto igual."

Esta será a segunda passagem de Danilo Silva pelo Inter. No time colorado, viveu bons momentos entre 2008 e 2010, a ponto de chamar a atenção do Dínamo de Kiev, que o contratou naquele ano. Em sete anos na Ucrânia, atuou em 222 partidas e se tornou nome importante no tradicional clube do país.

Nesta quarta-feira, ele recebeu a camisa 3 da diretoria colorada e se lembrou de um ex-colega que se tornou ídolo do Internacional utilizando justamente este número. "A camisa 3 foi do meu amigo Índio. É pesada e quero honrá-la", projetou.

Danilo Silva é mais uma opção para um setor recheado no Internacional, que conta com nomes como Neris, Klaus, Victor Cuesta, Eduardo, Léo Ortiz, Ernando e Paulão. Mesmo assim, se mostrou animado para buscar seu espaço no elenco. "Acredito que em pouco tempo eu esteja pronto para atuar e ajudar a equipe. Sempre acompanhei o Inter de longe, é um time gigante. Vim para trabalhar e é uma oportunidade de crescimento."