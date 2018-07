Danilo Silva treina e fica à disposição no Inter para pegar o Paraná

O Internacional realizou nesta segunda-feira seu único treino de preparação para encarar o Paraná, na terça, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time trabalhou no CT do Parque Gigante somente dois dias depois de encarar o Santa Cruz no Recife e ficar no empate por 0 a 0.

O técnico Guto Ferreira teve uma novidade positiva nesta segunda. O zagueiro Danilo Silva se recuperou de um desconforto muscular sentido ainda no aquecimento da partida de sábado, trabalhou normalmente e deve estar à disposição para encarar o Paraná.

O retorno de Danilo é fundamental porque Guto não poderá contar com o zagueiro Ernando. O jogador sentiu um problema físico ainda no primeiro tempo do duelo com o Santa Cruz e precisou ser substituído no intervalo. Por isso, a tendência é que dê lugar justamente para Danilo Silva.

Outro desfalque certo para o Inter é o atacante Carlos. Ele sofreu uma torção no tornozelo no último treino antes de encarar o Santa Cruz, foi desfalque no confronto, voltou a ficar de fora do treino desta segunda e está vetado. O Inter ainda não revelou a previsão de afastamento do jogador.

Por outro lado, Guto poderá contar com os retornos também do volante Fabinho e do meia D'Alessandro, que cumpriram suspensão. Assim, o Inter deve entrar em campo na terça com: Danilo Fernandes, Edenilson, Léo Ortiz (Klaus), Danilo Silva e Carlinhos; Dourado, Fabinho, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Marcelo Cirino.