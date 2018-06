Danilo sofre lesão e Fagner vai ser titular do Brasil contra a Costa Rica

A seleção brasileira sofreu uma baixa de última hora para o duelo com a Costa Rica, nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia. O lateral-direito Danilo sofreu lesão no quadril durante o treino desta quinta, na Arena Zenit, em São Petersburgo, e foi vetado pelo departamento médico. A sua vaga será ocupada por Fagner.

A ideia de Tite, confirmada nos últimos treinos e na entrevista coletiva desta quinta, era repetir a mesma formação que empatou com a Suíça por 1 a 1, domingo, na estreia brasileira na Copa. Mas com a lesão de Danilo, isso se tornou impossível. Assim, a equipe que vai encarar a Costa Rica terá: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

Danilo se queixou de dores durante o treinamento desta quinta, que só teve a presença da imprensa liberada nos 15 minutos iniciais. E esse incômodo levou o médico Rodrigo Lasmar a encaminhar o jogador para a realização de exames, que confirmaram uma lesão muscular na região do quadril direito do lateral do Manchester City.

Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão do jogador e previsão sobre o seu período de afastamento dos gramados. "Sem condições de jogo, Danilo iniciará tratamento com a fisioterapia e seguirá em observação pelo departamento médico da seleção", afirmou a assessoria de imprensa da CBF.

A partida desta sexta será a primeira de Fagner em uma Copa do Mundo. E o lateral precisará lidar com um período de quase dois meses sem jogar, pois não entra em campo desde 29 de abril, quando se lesionou ainda durante o primeiro tempo da derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não foi utilizado por Tite nos amistosos preparatórios para a Copa, contra Áustria e Croácia, e nem na estreia diante da Suíça.

O confronto com a Costa Rica também será o quinto de Fagner com a camisa da seleção brasileira. Ele participou de duelo com o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e também de amistosos contra Colômbia, Argentina e Rússia. Agora, então, entrará em campo pela principal competição do futebol mundial.

Antes mesmo da convocação de Tite para a Copa, a seleção brasileira já havia perdido o titular absoluto da lateral direita, Daniel Alves, que sofreu grave lesão no joelho direito. Agora, ainda que sem uma determinação clara da extensão do problema, fica sem Danilo, o seu substituto imediato, ao menos para o duelo com a Costa Rica. Depois desse confronto, a seleção voltará a jogar na quarta-feira, quando vai encarar a Sérvia, em Moscou, pela última rodada do Grupo E do Mundial da Rússia.