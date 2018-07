Danilo sofre lesão grave e será operado nesta quarta

O meia Danilo sofreu uma fratura de tíbia e fíbula na perna direita durante o treino do Corinthians nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. O departamento médico do Corinthians informou que ele será submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira no Hospital São Luís, em São Paulo. Ele está fora da partida contra o Fluminense nesta quarta-feira e dificilmente voltará a atuar nesta temporada.

A lesão ocorreu após uma dividida forte entre Danilo e o zagueiro Yago durante o treino fechado à presença da imprensa. O meia ficou caído no gramado por alguns minutos até que dois funcionários do clube corressem para outro campo do Centro de Treinamento para buscar uma maca. Ele foi levado de ambulância para um hospital de São Paulo.

Nos últimos meses, Danilo ficou fora de algumas partidas em virtude de uma lesão na panturrilha direita. Seu contrato com o Corinthians vai até o final de 2016.

Para o jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, o treinador Cristóvão Borges também não poderá contar com os reforços Jean e Gustavo, que já defenderam Paraná e Criciúma na competição. Além dos dois estão fora Fagner (seleção brasileira), Romero (seleção paraguaia), Guilherme Arana e Léo Santos (seleção brasileira sub-20), Rildo (tratamento na coxa esquerda) e Matheus Vidotto (amigdalite).