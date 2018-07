Danilo sonha em ser decisivo para recuperar a confiança da torcida corintiana

SÃO PAULO - Desde que chegou ao Corinthians, no começo deste ano, Danilo ainda não conseguiu agradar a torcida. Na partida do próximo domingo, contra o Vitória em Salvador, às 17 horas, terá mais uma chance. Será titular no lugar de Bruno César, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E sabe que pode ser uma das últimas oportunidades.

Por isso, assim como todo o grupo, ele encara o confronto como uma decisão. Se ganhar, a equipe do Parque São Jorge ficará a apenas duas vitória do título do Campeonato Brasileiro. "Com certeza é uma decisão, sabemos que daqui para frente todos os passos são em direção ao título diz".

Danilo acredita que sua entrada não muda muito a forte de a equipe jogar. Mas sonha em ser decisivo. "Acho que todo jogador que atua nessa posição quer decidir, fazer um gol, ou dar um belo passe para deixar um companheiro na cara do gol".

Sobre o fato de não ter agradado muito a torcida até hoje, Danilo se mostra tranquilo. "Futebol é assim mesmo. Aqui eu comecei jogando, depois perdi espaço, mas acontece. Eu só sigo trabalhando e procuro dar o meu máximo."

Além de Danilo, o Corinthians terá mais uma mudança em relação ao time que bateu o Cruzeiro por 1 a 0 no último sábado no Pacaembu. No ataque, Jorge Henrique entrará no lugar de Dentinho, também suspenso.