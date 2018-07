Danilo tem efeito suspensivo negado e segue sem jogar

O zagueiro foi suspenso por 11 jogos por causa dos incidentes com o também zagueiro Manoel, do Atlético-PR. Os dois se desentenderam no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando os jogadores se agrediram e Danilo ainda foi flagrado fazendo ofensas racistas ao defensor atleticano. Por enquanto, o palmeirense cumpriu apenas uma partida da punição.

Além de Danilo, o Palmeiras não poderá contar com o meia Lincoln, lesionado. Para o lugar do zagueiro, Edinho e Maurício Ramos brigam pela vaga ao lado de Léo na zaga. Já no meio-campo, o substituto natural é Marcos Assunção, que fez a sua estreia no último sábado, no triunfo sobre o Vitória.