Danilo tem mais sete jogos para convencer a diretoria do Corinthians

O meia Danilo tem sete jogos na temporada para convencer a diretoria do Corinthians de que pode atuar em alto nível por mais um ano. O jogador de 39 anos aproveitou os dois gols marcados na vitória sobre o Bahia pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro para dizer que pretende estender a carreira até o fim de 2019.

Com nove anos de Corinthians, a expectativa dele agora é completar uma década. “Espero continuar jogando aqui. Mas depende do clube também”, disse em coletiva na terça-feira. Danilo, no entanto, evitou detalhar como estão as tratativas para seguir no clube que ajudou a conquistar oito títulos, entre eles a Libertadores e o Mundial, ambos em 2012.

“Vamos pensar primeiro nesses jogos para sair de vez de lá de baixo (o Corinthians está a cinco pontos da zona do rebaixamento do Brasileiro). A renovação a gente deixa para o fim do ano.”

Depois de sofrer uma grave lesão na perna direita em 2016, Danilo ficou um ano e meio sem entrar em campo. A volta aconteceu em novembro de 2017, mas só na atual temporada é que conseguiu readquirir ritmo. Nesse período ele disse que começou a pensar no que fará depois de pendurar as chuteiras.

“O futebol precisa de mais ex-jogadores sendo treinador ou estando no meio junto. A experiência é fundamental. Antes eu não queria, mas de um tempo para cá vem me gerando essa vontade, quem sabe possa continuar. Não sei ainda como, mas quero estar no meio. O futebol precisa muito”, disse.

Por enquanto, o meia que tem a mesma idade de Jair Ventura, se vê 100% fisicamente e pronto para jogar. Para o duelo com o Botafogo do próximo domingo, no Engenhão, Danilo disputa uma vaga com Roger entre os titulares. O centroavante estava suspenso contra o Bahia, quando o veterano se destacou.

O Corinthians é o 11º colocado na tabela do Brasileirão com 39 pontos. A tendência é que Jair escale o Corinthians com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson; Pedrinho, Roger (Danilo) e Romero.