Danilo tem semana decisiva para voltar aos gramados no Corinthians

Danilo entra em uma semana importante para o retorno aos gramados com a camisa do Corinthians. O jogador não foi relacionado para a partida contra o Vitória, neste sábado, na Arena Corinthians, mas será avaliado pela comissão técnica e deve voltar a aparecer como opção em breve.

A ideia da comissão técnica é ver como ele se sai nos treinos na semana para definir quando ele voltará a ser utilizado. Existe a possibilidade dele viajar com o grupo para a partida contra a Chapecoense, quarta-feira, em Chapecó, mas a chance maior é dele ser aproveitado no confronto com o Atlético-GO, sábado que vem, na Arena Corinthians.

"Para este jogo ainda não (foi relacionado), mas é muito provável que para os próximos, sim. Quero ele próximo, mas falta um pouquinho ainda. Tenho a intenção de integrá-lo nas viagens e concentrações o quanto antes", avisou o técnico Fábio Carille.

Danilo não joga desde o dia 31 de julho do ano passado, quando enfrentou o Internacional, em Porto Alegre. Dias depois, sofreu fraturas na tíbia e fíbula da perna direita e passou por cirurgia no local. Durante a recuperação, teve uma lesão muscular na panturrilha e adiou seu retorno. Com contrato até dezembro, o meia ainda não tem futuro definido e vai esperar voltar aos gramados para se reunir com a diretoria e definir se renova contrato ou aposenta.