Danilo tira sarro do São Paulo após título do Palmeiras: 'A torcida fez os "trikas" tremerem'

A euforia pelo 24º título do Campeonato Paulista conquistado com uma goleada histórica de 4 a 0 sobre o São Paulo fez os jogadores do Palmeiras fugirem do discurso padrão. Eles fizeram brincadeiras e piadas com os são-paulinos após o placar elástico que garantiu mais uma taça à equipe alviverde, a sexta em dois anos.

"Acho que (o São Paulo) tremeu. É sempre bom brincar. A torcida ali fez os "trikas" tremerem", falou Danilo, aos risos, na zona mista. Antes de falar com os jornalistas, ainda no gramado, ele também já havia feito uma provocação aos jogadores do São Paulo.

"Os caras estavam cagados. Só ali já deu para dizer", disse Danilo, em tom de chiste, ao ouvir de uma repórter do YouTube que ele havia colocado os jogadores do São Paulo "no bolso", uma expressão para dizer que o meio-campista tinha feito protagonizado uma atuação memorável.

Zé Rafael também provocou os são-paulinos ao afirmar que eles "vão ter pesadelos" com o Palmeiras depois da goleada aplicada no Allianz Parque.

Danilo fez muita falta ao Palmeiras no duelo de ida. Ele estava machucado e viu de fora o time levar 3 a 1 no Morumbi. Mas se recuperou a tempo de jogar a finalíssima e ser um dos destaques em campo. O jovem abriu o caminho para o triunfo com um gol de cabeça no início da partida.

"Quando saiu o terceiro gol lá no Morumbi, eu já não aguentei mais assistir. Fiquei nervoso", admitiu. "Voltei com o pensamento de ganhar. Quando a gente está confiante, quando o time está, não ficamos nervosos".

Danilo ainda não foi chamado por Tite, mas espera que o seu futebol de alto nível lhe coloque em breve na seleção brasileira. "É trabalhar, continuar atuando bem pra que um dia, quem sabe, eu possa chegar à seleção".

Ele também comentou sobre o futuro, já que desperta o interesse de gigantes do futebol europeu e sabe que será difícil o Palmeiras mantê-lo por muito tempo. A ideia dele é ficar ao menos até o fim da temporada. "Meu empresário me faloU que não tem nada (propostas). Estou muito feliz aqui. Quero continuar ganhando títulos com o Palmeiras", afirmou.