Danilo, um caipira internacional

YOKOHAMA - Com o seu jeitão caipira, de voz mansa e calma, Danilo pode conquistar o mundo pela segunda vez. Para isso, basta vencer mais um time inglês, assim como ele fez em 2005, quando defendia o São Paulo e superou o Liverpool no mesmo palco da decisão de hoje.

Aos 33 anos, o meia é um sujeito vivido, experiente, mas não esconde a ansiedade. “Apesar de já ter conquistado esse título, não tem como evitar esse tipo de coisa, mas é uma ansiedade boa para o jogo começar logo”, disse.

Mineiro de São Gotardo, Danilo foi criado na pequena Ibiá, também em Minas. Ali, ganhou do seu primeiro treinador o apelido de Pelezinho e deu os primeiros passos de uma carreira vitoriosa. Jogou no Goiás, São Paulo e Kashima Antlers (Japão) até chegar ao Corinthians, em 2010. Por onde passou, ganhou títulos – e muitos.

Talvez seja por isso que a Fiel confia tanto nele para a partida de hoje. Ela sabe que quando o jogo aperta, o meia não se esconde. Foi assim, por exemplo, na segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Santos, quando ele fez o gol que garantiu o empate por 1 a 1 e, consequentemente, a classificação.

Danilo se tornou peça fundamental na engrenagem de Tite. É imprescindível porque é versátil. Onde o treinador precisa que ele atue, ele joga. Na Libertadores, depois que o rendimento de Liedson despencou por causa das dores nos joelhos, o meia passou a jogar de centroavante. Virou o homem de referência do ataque corintiano mesmo improvisado. E se deu bem na função.

Alto, é importante também nas jogadas aéreas. Sem contar a sua contribuição à defesa. Não são raras as vezes em que ele é visto dentro da área dando um carrinho para evitar um lance de perigo. É por isso que mesmo com a idade avançada Tite pediu que o seu contrato, que vencia no final do ano, fosse estendido e, assim, Danilo permanecerá no clube pelo menos até o fim do primeiro semestre de 2014.

Hoje, o meia sabe que o jogo será decidido nos detalhes. Quem errar menos leva, sendo que a margem de erro do Chelsea pode ser um pouco maior pelo fato de o time inglês contar com vários jogadores talentosíssimos. Para ele, essa decisão se assemelha muito com a de 2005, quando o São Paulo soube aproveitar a chance que teve e “matou” o Liverpool.

“Vai ser um grande jogo. A gente sabe que do outro lado vai ter um adversário de qualidade e num jogo assim você não pode errar. O erro tem de ser zero. Há algumas zonas do campo em que não podemos falhar.”

No ataque, o time tem de beirar a perfeição. “Em jogos assim, você tem de estar bem preparado. É o tipo de jogo em que você tem uma oportunidade só. Sei que é difícil aparecerem chances claras, então quando surgirem você tem de estar bem para fazer o gol”, ensina.

Experiente, ele é o jogador que transmite tranquilidade aos companheiros nos momentos mais delicados. Depois de o time ter estreado mal no Mundial contra o Al Ahly, ele tratou de dizer que estava tudo bem, sob controle. “Se ganharmos o próximo jogo também por 1 a 0 seremos campeões”, foi a sua frase para tranquilizar os colegas.

Danilo não mostra serenidade apenas com as palavras. Em campo, é o cara que faz a bola girar de pé em pé para não deixar o adversário pressionar o Corinthians. É o reflexo direto da sua personalidade. Tranquilo, família, o pai de Matheus, Lucas e Davi gosta mesmo é de pescar quando está de folga. Também é fã de uma boa partida de sinuca e um suculento prato com peixe frito, mandioca e torresmo. Além de levantar taças, claro.