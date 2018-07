Danilo volta da seleção brasileira lesionado e desfalca o Real Madrid

O Real Madrid perdeu o lateral-direito Danilo para as próximas partidas. O brasileiro voltou da seleção brasileira com uma lesão no pé direito, após os amistosos contra a Costa Rica e os Estados Unidos. O time espanhol anunciou nesta quinta-feira o afastamento, sem revelar, no entanto, o tempo previsto para recuperação.

Danilo foi titular do Brasil no triunfo por 1 a 0 sobre a Costa Rica, sábado passado, mas sequer entrou em campo na goleada por 4 a 1 diante dos Estados Unidos, terça-feira. A CBF não revelou qualquer problema físico com o atleta, mas ele deve ter sofrido a lesão diante dos costa-riquenhos.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo Real Madrid, Danilo foi diagnosticado com uma fascite plantar no pé direito. O tempo de recuperação médio em casos como este é de cerca de um mês. Desta forma, Carvajal deverá reassumir a titularidade na lateral da equipe de Rafa Benítez.

Contratado para a atual temporada, Danilo pouco teve oportunidades de atuar pelo Real Madrid. Se o período de afastamento for confirmado, ele perderá ao menos cinco partidas do Campeonato Espanhol (contra Espanyol, Granada, Athletic Bilbao, Málaga e Atlético de Madrid) e mais duas da Liga dos Campeões (Shakhtar Donetsk e Malmö).