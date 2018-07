Dankler faz exames e assina por três anos com o Botafogo

RIO - Novo reforço do Botafogo, o zagueiro Dankler chegou ao seu clube nesta terça-feira. O jogador foi ao Engenhão, onde realizou os exames médicos necessários antes da assinatura do seu contrato, válido por três anos. Além disso, aproveitou para ter o primeiro contato com o técnico Oswaldo de Oliveira. Dankler, de 21 anos, surgiu como revelação no Campeonato Baiano de 2012 e logo assumiu um lugar no time do Vitória, que disputava a Série B. Mas quando o clube tentou renovar o contrato com ele, recebeu a recusa. Assim, ele entrou em litígio com o time baiano e ficou quase um ano sem jogar enquanto aguardava o encerramento do contrato.

Por causa da longa inatividade, o Botafogo evita fazer uma previsão sobre quando Dankler ficará à disposição de Oswaldo. Primeiro ele vai precisar realizar toda a preparação física antes de ser liberado pata treinar normalmente com o restante do elenco. Pode demorar mais de um mês.

Nesta terça, treinaram no Botafogo apenas os jogadores que não foram titulares na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre. Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a equipe de São Januário volta a entrar em campo sábado, quando recebe o Náutico, no Estádio de São Januário, em partida válida pela oitava rodada.