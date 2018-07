Dankler pede 'cuidado' ao Botafogo contra o Atlético-PR

Antepenúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, o Botafogo precisa da vitória sobre o Atlético-PR neste sábado, em Volta Redonda, para respirar na tabela. A tendência é que a equipe carioca entre jogando para o ataque, pressionando o adversário, mas o zagueiro Dankler lembrou que um gol pode piorar ainda mais a situação e, por isso, pediu "cuidado" aos companheiros.

"Acho que pelo momento, será um jogo de inteligência. Temos que buscar o resultado, mas com cuidado para não sofrer o gol e piorar as coisas. Temos que estudar o jogo da melhor forma possível. Eles possuem jogadores rápidos na frente e o Mancini nos alertou bastante. Temos mais dois dias para acertar e buscar a vitória no jogo de sábado", declarou.

Dankler admitiu que uma derrota sequer passa pela cabeça do Botafogo neste sábado, até porque a equipe sabe da necessidade de aproveitar a sequência de jogos em casa para tentar sair da incômoda situação. Depois do Atlético-PR, o time terá pela frente Fluminense e Figueirense no Rio.

"Não teremos o desgaste de viagem e no Rio de Janeiro podemos contar com o apoio do torcedor também. Serão três partidas importantes e vamos tentar somar o máximo de pontos possíveis. Nesse momento temos que focar no nosso maior objetivo, que hoje é tirar o Botafogo dessa situação. Lutaremos por isso para que no final do ano estejamos todos felizes", apontou o zagueiro.