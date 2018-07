Danny Jordaan fica fora de Comitê Executivo da Fifa

Presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, Danny Jordaan perdeu a eleição para entrar no Comitê Executivo da Fifa, nesta quarta-feira. De acordo com a Confederação Africana de Futebol, Jordaan ficou em quarto lugar entre cinco candidatos que brigavam por duas vagas.

O presidente da Federação Argelina, Mohamed Raouraoua, venceu a eleição, com 39 votos, seguido por Jacques Anouma, presidente da Federação Marfinense, com 35. O sul-africano recebeu apenas dez votos dos 53 membros que formam a Confederação Africana e participavam da eleição.

Danny Jordaan tentava seguir os passos de estrelas como Michel Platini e Franz Beckenbauer, que organizaram grandes Copas do Mundo - França, em 1998, e Alemanha em 2006, respectivamente - e adentraram no comitê executivo da entidade que comanda o futebol mundial.

A eleição que frustrou Jordaan foi realizada durante a assembleia anual da Confederação Africana de Futebol, que conta com a presença do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e outros dois fortes candidatos a sucedê-lo no cargo. Um deles é o próprio Platini, atual presidente da Uefa, e o outro é Mohamed Bin Hammam, que lidera a Confederação Asiática de Futebol.

A eleição que definirá se Blatter seguirá ou não no comando da Fifa, naquele que seria o seu quarto mandato à frente da entidade em caso de nova vitória, será realizada no próximo dia 1.º de junho.