Danny Morais comemora a chance no time do Botafogo

Com a contusão de Antônio Carlos, o técnico Joel Santana já confirmou a entrada do zagueiro Danny Morais no time do Botafogo para o jogo de sábado, contra o Vitória, no Engenhão, pela 31ª rodada do Brasileirão. E o jogador comemorou bastante a chance de ser titular, prometendo não decepcionar.

"Fico feliz com a notícia, é por merecimento. Tenho jogado bastante. Estou feliz e confiante em jogar e conseguir uma vitória para o Botafogo subir na tabela. Vamos brigar com todas as forças para voltar a vencer", disse Danny Morais, lembrando que o Botafogo não ganha há nove rodadas - são oito empates e uma derrota nesse período.

Danny Morais também explicou que não terá problemas para jogar ao lado dos outros dois zagueiros da equipe, Leandro Guerreiro e Márcio Rosário. "Sempre quem entrou foi bem, pois a estrutura do time não muda. E os jogadores de defesa são, por característica, mais comunicativos, pois é preciso falar sobre cobertura e noção de espaço. Isso facilita o entrosamento", explicou.