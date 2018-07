Danny Morais ganha a vaga na zaga do Botafogo Um dia depois de ficar sabendo que não teria o zagueiro Antônio Carlos pelas próximas três semanas, por conta de um estiramento muscular, o técnico Joel Santana nem se preocupou em fazer o mistério tradicional. No treinamento desta quarta-feira, no Engenhão, ele escalou Danny Morais como titular da zaga do Botafogo. Assim, o jogador formará o trio defensivo com Leandro Guerreiro e Márcio Rosário no jogo de sábado, contra o Vitória, no Rio.