Danny Welbeck elogia Moyes e celebra boa fase no Manchester United

MANCHESTER - O Manchester United ainda está longe de exibir o futebol que o levou a dominar o futebol inglês nos últimos anos, quando era comandado por Alex Ferguson, mas a reação empreendida pelo time nas últimas rodadas dá esperanças de que possa voltar a lutar pelas primeiras posições. E o atacante Danny Welbeck garantiu que o técnico David Moyes, substituto do lendário Ferguson, tem grande responsabilidade pela série de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês.

"Acho que ele sabe o que quer que o time faça. Analisamos os nossos jogos nas reuniões. Sabemos qual é a nossa função dentro de campo, mas acho que, no momento, as partidas têm sido muito imprevisíveis, e isso é algo que o grupo precisa sentar junto para corrigir. Temos de ganhar o máximo possível de jogos porque somos o Manchester United e estamos aqui para fazer isso", disse, em entrevista ao site oficial da Fifa.

Polivalente, Welbeck pode ser aproveitado como atacante centralizado, aberto pelas pontas ou até mesmo atuar mais recuado. E ele vem sendo importante para ajudar o time a superar a ausência do lesionado Van Persie, tanto que marcou quatro gols nas últimas quatro partidas do Campeonato Inglês.

Com isso, ele já chegou aos sete gols pelo Manchester United nesta temporada. Um desempenho bem superior ao da última, quando fez apenas dois gols. Assim, celebrou o seu bom momento. "Comecei marcando mais, mas sofri uma contusão e agora que estou começando a entrar no ritmo outra vez. Eu realmente queria fazer mais gols este ano", disse.

Apesar da recente recuperação, o Manchester United ocupa somente o sexto lugar no Campeonato Inglês, com 34 pontos, oito a menos do que o líder Arsenal. O time volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai receber o Tottenham, em casa, pela 20ª rodada do torneio.