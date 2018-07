Dante elogia vontade do Bayern, mas pede evolução da equipe

MARRAKESH - Autor do primeiro gol do Bayern de Munique na vitória por 2 a 0 sobre o Raja Casablanca, neste sábado, em Marrakesh, no Marrocos, o zagueiro brasileiro Dante exaltou a vontade exibida pelo time alemão em campo no Mundial de Clubes da Fifa, apesar do favoritismo anunciado diante de um rival que foi a grande surpresa da competição. Com essa postura, o defensor acredita que a equipe deu uma resposta aos que achavam que o Bayern poderiam estar dando pouca importância ao torneio.

"Fui premiado com um golzinho, mas o mais importante foi a dedicação do clube, dos jogadores, somos profissionais. Muitos falavam sobre falta de motivação antes dos jogos, mas somos profissionais, somos humildes. Respeitamos todos os adversários e deu tudo certo com a conquista de mais uma taça", afirmou Dante, em entrevista ao SporTV.

O zagueiro, porém, admitiu que o time precisa evoluir e concordou com o fato de que exibiu certa acomodação no segundo tempo, quando estava com a partida praticamente controlada, embora tenha tomado alguns pequenos sustos em ataques do Raja.

"(A acomodação) É algo meio natural, e a gente adota um esquema de jogo de querer controlar a partida. Acho que nós temos também de melhorar neste aspecto de ir para frente, fazer o terceiro e matar logo o jogo. Estamos ganhando tudo, mas temos de melhorar. Os jogadores que jogam no Bayern nunca podem estar contentes, têm de estar sempre melhorando", enfatizou o atleta, que ainda revelou que um amigo seu havia lhe enviando uma mensagem dizendo que ele faria um gol nesta decisão.

Já Thiago Alcântara, autor do segundo gol do Bayern nesta final, fez vários elogios ao desempenho do Bayern, mas também acredita que é possível evoluir. "Acho que a gente está jogando muito bem. Esse time ainda não chegou ao limite, mas a gente ainda vai dar muitas alegrias ao nosso torcedor", aposta.