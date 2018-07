Dante marca e Bayern de Munique vence a 13.ª seguida no Alemão

MUNIQUE - O Bayern de Munique conheceu, neste sábado, a sua 13.ª vitória seguida no Campeonato Alemão e se aproximou ainda mais do bicampeonato. Jogando em casa, com a Allianz Arena lotada, o time de Pep Guardiola não tomou conhecimento do Freiburg e goleou por 4 a 0. O brasileiro Dante anotou o primeiro gol dos bávaros.

No lance, aos 19 minutos do primeiro tempo, Contento levantou na área e o brasileiro desviou de cabeça para tirar do goleiro. Na comemoração, parecia que havia feito o gol do título. Ele atravessou o campo todo correndo e foi para os braços do goleiro Neuer.

Os próximos outros dois gols do Bayern foram marcados pelo suíço Shaqiri. Aos 34 do primeiro tempo, ele recebeu na esquerda da área e bateu forte, sem chances para o goleiro. Sete minutos depois, a jogada, novamente pelo lado direito da zaga, foi de Kroos, que rolou para Shaqiri só empurrar para as redes. No finalzinho, Pizarro fez o quarto.

DORTMUND TAMBÉM VENCE FÁCIL

Também neste sábado, pela 21.ª rodada, o Borussia Dortmund fez o dever de casa e goleou o Eintracht Frankfurt no Signal-Iduna Park por 4 a 0. O gabonês Aubameyang fez os dois primeiros da equipe amarela enquanto Lewandowski, de pênalti, e Jojic fecharam a contagem. Assim, já são cinco vitórias seguidas do Borussia (quatro pelo Alemão) e uma invencibilidade total em 2014.

Com esses resultados, o Bayern de Munique abriu ainda mais na liderança, chegando aos 59 pontos (de 63 possíveis), contra 43 do Bayer Leverkusen, que joga logo mais, em casa, contra o Schalke 04. O Borussia Dortmund, em terceiro, foi a 42, e não pode mais ser passado pelo time de Gelsenkirchen, que tem 37.

OUTROS JOGOS

O Borussia Mönchengladbach segue em má fase e, depois de três derrotas seguidas, apenas empatou em 1 a 1 com o Werder Bremen, fora de casa, depois de levar gol no finalzinho. Assim, foi a 34 pontos e perdeu a chance de encostar no G4.

Em Sinsheim, o Hoffenheim se recuperou de eliminação na Copa da Alemanha, para o Wolfsburg, quarta, vencendo o Stuttgart por 4 a 1. Esta foi a quinta derrota seguida do time do brasileiro naturalizado alemão Cacau. Já no duelo entre lanternas, o congolês Kumbela saiu do banco para marcar três vezes e virar o placar na vitória do Eintracht Braunschweig sobre o Hamburgo por 4 a 2.

Agora, na briga contra a degola, o Braunschweig tem 15 pontos, o Hamburgo (que perdeu as últimas cinco) tem 16 e o Nuremberg segue com 17, mas uma partida a menos. Freiburg (18), Stuttgart, (19), Werder Bremen (21) e Eintracht Frankfurt (21) completam a escadinha quase perfeita.